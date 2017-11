Madrid erlässt Europäischen Haftbefehl gegen Puigdemont

Ein spanischer Richter hat einen europäischen Haftbefehl gegen den abgesetzten katalanischen Präsidenten Carles Puigdemont erlassen. Seine Bitte, per Videokonferenz auszusagen, wurde abgelehnt.

Der spanische Staatsgerichtshof in Madrid hat einen Europäischen Haftbefehl gegen den katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont erlassen. Der Beschluss der Richterin Carmen Lamela gilt auch für die vier Ex-Minister, die sich wie Puigdemont nach Belgien abgesetzt haben, wie das Gericht am Freitag mitteilte.

Madrid hatte bereits angekündigt, den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont per EU-Haftbefehl festsetzen lassen. Puigdemont hält sich weiter in Belgien auf und kündigte an sich der belgischen Justiz zu stellen.

Bevor der Haftbefehl erlassen wurde, erklärte Puigdemont in belgischen Medien, dass er nicht aus Spanien geflohen sei, sondern sich besser darauf vorbereite, sich gegen die Anschuldigungen der spanischen Gerichte zu verteidigen.

Rechtlich ist es umstritten, inwieweit ein solcher Haftbefehl gültig wäre. Der EU-Haftbefehl soll für eine schnellere Auslieferung sorgen, gilt aber vor allem für schwere Straftaten, wie Terrorismus oder Menschenhandel, politische Delikte sind davon ausgenommen.

Puigdemont sagte dem belgischen Fernsehsender RTBF, er wolle bei der Regionalwahl am 21. Dezember kandidieren und den Wahlkampf aus dem Ausland führen.

Derweil werden die Proteste von Befürwortern der Unabhängigkeit auch am Freitag fortgesetzt.

Mehr zum Thema - Revanchegelüste als Motiv? Kritik nach Anklagen gegen entmachtete katalanische Regierung

Weitere Details folgen