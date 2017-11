Wie weiland Eric Cantona: Französischer Fußballer mit Karatekick gegen Fan

© Screenshot/YouTube Technisch perfekt, ethisch mehr als bedenklich: der Karatekick von Partice Evra

Während einer Begegnung in der Europa League kam es zu einem Eklat. Der französische Fußballspieler Patrice Evra trat einem Fan in Karatemanier an den Kopf. Schon vor 22 Jahren streckte der Franzose Eric Cantona einen Störer mit einem ähnlichen Tritt nieder.