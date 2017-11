Frankreich: Auf den Ausnahmezustand folgt umstrittenes Anti-Terror-Gesetz

Quelle: Reuters © Christian Hartmann

Seit Mittwoch ist der fast zweijährige Ausnahmezustand in Frankreich nicht mehr in Kraft. Er wird ersetzt durch ein neues Anti-Terror-Gesetz, das in Teilen dem Ausnahmezustand nicht ganz unähnlich ist.