Spanien: Erste Anhörungen zur Anklage gegen katalanische Regierungsmitglieder ohne Puigdemont

Quelle: Reuters © Javier Barbancho Die spanische Nationalpolizei bezieht Stellung vor dem Gericht, in welchem am Donnerstag und Freitag die Anhörungen gegen katalanische Regierungsführer stattfinden, Madrid, Spanien, 2. November 2017.

Erste Anhörungen zur Anklage gegen den ehemaligen Regionalpräsidenten Carles Pugidemont, dessen Vize und 12 weitere Angehörige seiner Regierung finden heute und Freitag in Spanien statt. Puigdemont weilt zurzeit in Belgien und wird nicht in Madrid erscheinen.