Spaniens Verfassungsgericht hebt katalanische Unabhängigkeitserklärung auf

Quelle: Reuters © Yves Herman

Das spanische Verfassungsgericht hat die von der Regierung am Freitag verkündete Unabhängigkeitserklärung Kataloniens aufgehoben, teilte die Gerichtssprecherin mit. Die Regierung in Madrid hatte bereits am Freitag die Regionalregierung für abgesetzt erklärt.