RT Deutsch vor Ort in Barcelona: Was ist die Unabhängigkeit wert? [Video]

Heute war der Tag der Gegendemonstration. Hunderttausende gingen in Barcelona auf die Straßen, um sich gegen die Unabhängigkeit auszusprechen. Katalonien scheint gespalten.

Barcelonas Innenstadt war in ein Fahnenmeer getaucht. Diesen Sonntag sind es aber nicht nur die gelb-rot gestreiften katalanischen Flaggen, die in der Sonne flattern. Es gibt auch Widerstand innerhalb der katalanischen Bevölkerung gegen die Unabhängigkeit.

Viele der geschätzten 300.000 Demonstranten halten die spanische Nationalfahne hoch. Sie sind in Barcelona auf die Straße gegangen, um für die Einheit Spaniens zu demonstrieren.

Währenddessen übernimmt zwei Tage nach der Absetzung der katalanischen Regionalregierung die spanische Zentralregierung am Montag die Amtsgeschäfte in der Region. Ministerien und Behörden nehmen in der Hauptstadt Barcelona die Arbeit unter Madrider Leitung auf. Die Zwangsverwaltung der wirtschaftsstarken Autonomen Gemeinschaft soll mindestens bis zur Abhaltung der vom spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy für den 21. Dezember einberufenen Neuwahlen laufen.

RT Deutsch konnte einige Stimmen auf der Straße einfangen, die belegen wie verzwickt die Situation ist. Nicht nur zwischen Katalonien und der spanischen Regierung, sondern auch unter den Katalanen selbst.