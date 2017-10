Rücknahme von Migranten: EU erhöht Druck auf Herkunftsländer

Wie es nun unter Berufung auf Angaben der EU-Kommission heißt, sei Bangladesch das erste Land gewesen, bei dem der sogenannte „Visa-Hebel“ erfolgreich angewendet worden sei. Durch den genutzten Hebel, sei eine Einigung auf die Einhaltung von Standardverfahren bei Rückführungen erzielt worden. Demnach sei Bangladesh noch Anfang des Jahres das Hauptherkunftsland von Migranten, die über das im Chaos versunkene Libyen, über die Mittelmeer-Route nach Italien gelangt seien.

Afrikanische Staaten stellen sich noch quer

Weitere Verhandlungen, etwa mit Staaten in Afrika, würden aktuell stattfinden. Den entsprechenden Ländern würde nun zu verstehen gegeben, dass die dortigen Eliten Schwierigkeiten beim Beantragen von Visa zu befürchten hätten, sollten sie sich nicht den EU-Wünschen beugen. Auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière unterstützt das Vorgehen:

Wenn es trotz der entsprechenden Verpflichtung eines Drittstaats regelmäßig Schwierigkeiten bei der Rückübernahme seiner Staatsangehörigen gibt, ist es nur konsequent, im Gegenzug die Einreise von Menschen aus diesem Land an engere Voraussetzungen zu knüpfen", gab der Minister gegenüber der Welt am Sonntag zu Protokoll.

Der deutsche Spitzenpolitiker ergänzte, dass die Maßnahmen „auf die für die schleppende Rückübernahme Verantwortlichen, also auf Dienst- und Diplomatenpassinhaber des betreffende Staates“, abzielten.

Wenn die EU-Mitgliedsstaaten gemeinsam handeln“, zeige der Visa-Hebel Wirkung, dies belege das Beispiel Bangladeschs, so der Minister weiter.

Visa-Hebel ein „ganz wichtiger Ansatz“

Auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU), hält den Visa-Hebel für einen „ganz wichtigen Ansatz“. Vor allem mit afrikanischen Staaten, gäbe es diesbezüglich jedoch noch Probleme. Der Politiker erklärte, dass man „gerade hinsichtlich afrikanischer Staaten nur mühsam“ vorankomme, was Rückführungen anbelangt. Der hemdsärmelige Bayer zeigt sich überzeugt, dass daher mehr Druck aufgebaut werden müsse:

Was das Thema anbelangt, herrscht fraktionsübergreifende Einigkeit. So bewertete auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD), das EU-Vorgehen als positiv:

Für eine bessere Zusammenarbeit mit den aufnehmenden Ländern brauchen wir offensichtlich mehr Druck und Anreize. Mobilitäspartnerschaften und Visumspolitik können eine nützliche Hebelwirkung haben, um in diesem Bereich weiter zu kommen“, so Pistorius gegenüber der Welt am Sonntag.