Entmachtung der katalanischen Regierung - Rajoy übernimmt Amtsgeschäfte

Quelle: Reuters © Andrea Comas Der spanische Premierminister Mariano Rajoy in Madrid, Spanien, 30. September 2015.

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hat am frühen Samstag offiziell die Amtsgeschäfte des abgesetzten katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont übernommen. 150 Mitarbeiter der Regierung wurden entlassen. Ultrarechte Gruppen griffen am Freitag Passanten an.