Machtübernahme durch spanische Regierung: Auf wen hört die katalanische Polizei? [Video]

Während des katalanischen Unabhängigkeitsreferendums am 1. Oktober setzte Madrid die Guardia Civil ein, um massiv gegen die Wähler vorzugehen. Es kam zum Teil zu gewalttätigen Szenen, als Katalanen versuchten, ihre Stimme abzugeben. Doch was ist mit den Mossos?

Die traditionelle katalanische Polizei Mossos d'Equadra erwies sich in den Augen der spanischen Zentralregierung als unzuverlässig und ist bezüglich der Unabhängigkeit offenbar in sich zerstritten. Der Sprecher der Mossos gab zu verstehen, dass sich die Polizei bei einer Machtübernahme Madrids an Befehle halten werde.

Anonym sagten Offiziere der Mossos zu den Medien, dass die Stimmung innerhalb der Einsatzkräfte keinesfalls so eindeutig sei.