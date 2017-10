Italien: Sterbliche Überreste vom polnischen Papst gestohlen

Quelle: Reuters

Bereits am 16. Oktober 2017 wurden in der Italienischen Gemeinde Tignale Blutfragmente von Papst Johannes Paul II. und Knochenüberreste des polnischen Priesters Jerzy Popiełuszko gestohlen. Es handelt sich dabei um katholische Reliquien, die im Jahr 2014 an die hiesige Kirche übergeben wurden.