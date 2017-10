Ehemalige türkische Ministerin fordert Erdogan mit neuer Partei heraus

Quelle: Reuters © Umit Bektas Meral Aksener in Ankara, Türkei, 25. Oktober 2017.

Meral Aksener, ehemalige türkische Innenministerin und stellvertretende Parlamentssprecherin, verkündete am Mittwoch die Gründung einer neuen Partei. Die populäre Politikerin könnte Präsident Erdogan herausfordern. In der Türkei wird in zwei Jahren gewählt.