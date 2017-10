Polnische Ministerpräsidentin Beata Szydło: „Es wird Änderungen in der Regierung geben“

Quelle: Reuters Polnische Ministerpräsidentin Beata Szydło auf einer Konferenz des European Union leaders summit (Brüssel, 10. März 2017, Quelle: Reuters)

Die Ministerpräsidentin der polnischen Republik stellte am 24. Oktober bedeutende Änderungen für die polnische Regierung in Aussicht. Diese sollen sich in den nächsten zwei Wochen ereignen. Die Spekulationen häufen sich: Wird Kaczyński das Amt Szydłos übernehmen?