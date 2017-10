Unabhängigkeit Kataloniens: Propaganda schon für die Kleinsten [Video]

Quelle: RT

In der abtrünnigen spanischen Region Katalonien ist weiterhin unklar, was in Zukunft passieren wird. Madrid hat seine Absichten erklärt. Nun wird am Donnerstag das katalanische Parlament zusammenkommen und seinerseits eine Entscheidung treffen müssen.