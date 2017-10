Nach Katalonien: Referenden auch in Venetien und der Lombardei [Video]

Quelle: Reuters © Alessandro Garofalo

Am Sonntag haben auch die italienischen Regionen Venetien und Lombardei Referenden abgehalten. In beiden Fällen ging es um größere Autonomie von der Regierung in Rom. Innerhalb des italienischen Staates sind Venetien und die Lombardei wirtschaftliche Machtzentren.