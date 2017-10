Live: Proteste in Barcelona gegen Absetzung der katalanischen Regierung

Zur Beendigung der Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens hat die spanische Regierung beschlossen, den Artikel 155 der Verfassung zu aktivieren. Die Regelung ermächtigt Madrid, „die notwendigen Mittel zu ergreifen“, um eine autonome Region zur Erfüllung ihrer rechtlichen Pflichten zu zwingen.

Madrid will die katalonische Regionalregierung absetzen und das Parlament in Barcelona auflösen. Das Hauptziel der geplanten Zwangsmaßnahmen sei die Ausrufung von Neuwahlen in der Region innerhalb von sechs Monaten, erklärte Ministerpräsident Mariano Rajoy am Samstag nach einem außerordentlichen Treffen des Ministerrats.

In Barcelona versammeln sich Befürworter der katalonischen Unabhängigkeit, um gegen die Entscheidung Madrids zu protestieren. RT Deutsch zeigt die Demonstration im Live-Stream.

