Polens Ministerpräsidentin: „Rechtliche Schritte im Fall Nord Stream 2 beschleunigen“

Quelle: Reuters Die Ankunft der polnischen Ministerpräsidentin Beata Szydło auf dem EU-Gipfel in Brüssel (19. Okober 2017, Quelle: Reuters)

Auf dem EU-Gipfel in Brüssel am 19. Oktober richtete die polnische Ministerpräsidentin Beata Szydło einen Appell an die Europäische Kommission, um die rechtlichen Schritte betreffend des deutsch-russischen Energie-Projektes Nord Stream 2 zu beschleunigen.