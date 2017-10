Um Geld zu sparen: Polizei in London will künftig nicht mehr alle Verbrechen verfolgen

Quelle: Reuters

Die Polizei in London hat angekündigt, 400 Millionen Pfund bis zum Jahr 2020 einsparen zu wollen und die rund 30.000 Beamten zu entlasten. Die Polizei würde an der Belastungsgrenze arbeiten und müsse im Hinblick auf die Terrorbedrohung in erster Linie die Stadt schützen.