Schwedische Polizei überfordert mit hoher Zahl an geforderten Abschiebungen

Schwedischer Polizist bewacht den Zustrom von Migranten in Hyllie vor Malmö, Schweden.

In den kommenden Jahren soll Schwedens Polizei 50.000 Abschiebebescheide vollstrecken. Aber schon jetzt fällt es den Ordnungshütern schwer, die Abschiebungen durchzuführen. Viele der abgelehnten Asylbewerber tauchen unter, derzeit sind 12.000 unauffindbar.

Im Jahr 2017 hat die schwedische Polizei 3.000 Abschiebungen begleitet. In Bearbeitung sind derzeit 17.000 Fälle, von 12.000 ausreisepflichtigen Menschen fehlt jede Spur. Bei den übrigen 5.000, so der schwedische Nachrichtensender SVT, bestünden weitere Hindernisse für eine aufenthaltsbeendende Maßnahme. Schweden setzt deshalb erst auf die freiwillige Ausreise abgelehnter Asylbewerber.

Erst dann erreicht der Abschiebeentscheid die Polizei. Der Grenzschutz fürchtet, dass die illegalen Bewohner Schwedens, deren Asylgesuch abgelehnt wurde, in die Kriminalität abrutschen. Auch der Attentäter von Stockholm, Rakhmat Akilow, war ein abgelehnter Asylbewerber, der sich der freiwilligen Ausreise entzog und sich mithilfe falscher Identitäten weiterhin in Schweden aufhielt. Der schwedische Premierminister Stefan Löfven erklärte mit diesem Anschlag die Masseneinwanderung für beendet. Im April wurde es der schwedischen Polizei erleichtert, Inspektionen in Arbeitsstätten durchzuführen, um nach illegalen Arbeitskräften zu suchen.

In den kommenden Jahren, so schätzt die schwedische Einwanderungsbehörde, werden die Polizei 50.000 weitere, ähnliche Fälle erreichen. Patrik Engström, der Leiter der Grenzschutzpolizei, erklärt dazu: