Katalonien-Krise: Puigdemont zeigt sich offen für Dialog - Scharfe Kritik am spanischen König

In seiner Fernsehansprache zum Unabhängigkeitsreferendum hat der katalanische Ministerpräsident seine Gesprächsbereitschaft gegenüber Madrid signalisiert. Carles Puigdemont kritisierte zugleich die Rolle des spanischen Königs in dem Konflikt.

Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat im Unabhängigkeitskonflikt zwischen seiner Region und der spanischen Zentralregierung seine Gesprächsbereitschaft bekräftigt und erneut eine Vermittlung gefordert. "Ich stehe für einen Vermittlungsprozess zur Verfügung, weil der Frieden, der Dialog und die Verhandlung zu unserer politischen Natur gehören", sagte der Ministerpräsident Kataloniens in einer TV-Ansprache am Mittwoch in Barcelona.

Der Regierungschef stellte aber auch klar, dass die Pläne zur Ausrufung der Unabhängigkeit von Spanien verwirklicht werden sollen. Wörtlich sagte der 54-jährige:

Meine Regierung wird keinen Millimeter von ihrer Verpflichtung abrücken.

Er habe in den vergangenen Tage viele Vermittlungsangebote erhalten, betonte Puigdemont. An die Adresse der Regierung in Madrid, die sich einem Dialog mit der Gegenseite verweigert, sagte er:

Es wäre unverantwortlich, die Angebote auszuschlagen.

Energisch wies der liberale Politiker die Äußerungen des spanischen Königs Felipe VI. vom Vorabend zurück. "So nicht! Mit ihrer Entscheidung haben Sie sehr viele Menschen in Katalonien enttäuscht", sagte er in Richtung des Monarchen, der nur die katalanische Seite kritisierte und keinen Aufruf zum Dialog machte. Der König schließe sich der Politik der Zentralregierung an und werde der vermittelnden und ausgleichenden Rolle eines Staatsoberhaupts nicht gerecht, moniert Puigdemont.

Bei dem umstrittenen Referendum am vergangenen Sonntag hatte eine große Mehrheit der Teilnehmer für eine Loslösung Kataloniens von Spanien gestimmt. Allerdings war die Wahlbeteiligung nach einem massiven, teil sehr gewalttätigen Polizeieinsatz relativ niedrig. Barcelona hatte das Referendum trotz des Verbots durch das Verfassungsgericht und gegen den Willen der Zentralregierung abgehalten. (rt deutsch/dpa)

