83-jährige Schwedin nimmt es gegen Nazis mit ihrem Einkaufswagen auf (VIDEO)

Die 83 Jahre alte Bewohnerin der schwedischen Stadt Göteborg wurde zur Heldin des Protestmarsches gegen die Rechtsradikalen. In den sozialen Netzwerken verbreitete sich ihr Video. Eigentlich wollte Ingegerd nur einkaufen gehen. Aber die Ansammlung der Neonazis auf dem Supermarktparkplatz verdarb ihr die Laune.

Ich bin verärgert. Hierherkommen und kaputt machen... was das alles kostet?! Ich werde direkt in sie hineinfahren, direkt in sie hineinfahren, werde ich.