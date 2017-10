Spanischer König verurteilt Katalanen, rechtfertigt Polizeigewalt und heizt damit Konflikt weiter an

Quelle: Reuters © Javier Barbancho Der spanische König Felipe zu sehen bei einer Fernsehansprache in Madrid, Spanien, 3. Oktober 2017.

Der spanische König Felipe der VI. richtete sich in einer Fernsehansprache am Abend des 3. Oktobers an die Bevölkerung. Es war seine erste öffentliche Äußerung zum Referendum. Er bezeichnete die Abstimmung als "außerhalb des Gesetzes" stehend und legitimierte den massiven Gewalteinsatz der Polizei.