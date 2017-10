Nach Gewalteskalation bei Katalonien-Referendum: EU stärkt Madrid den Rücken

Nach den gewaltsamen Ausschreitungen vor allem seitens der Guardia Civil während und nach dem Referendum in der spanischen Region Katalonien, sitzt der Schock bei vielen Beobachtern und Kommentatoren tief. Währenddessen kam der Chef der Regionalregierung, Carles Puigdemont, hinter verschlossenen Türen mit seinen Verbündeten zusammen, um das weitere Vorgehen zu beraten.

Am Sonntagabend hatten 2,26 Millionen der 5,3 Millionen Wahlberechtigten an der Abstimmung teilgenommen und sich demnach mit 90 Prozent für die Unabhängigkeit Kataloniens ausgesprochen.

Die Abstimmung selbst trifft bei europäischen und deutschen Spitzenpolitikern jedoch auf ein geteiltes Echo. Der grandios als SPD-Kanzlerkandidat gescheiterte Martin Schulz appellierte an beide Seiten:

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow zeigte auf dem Sozialen Netzwerk Facebook Verständnis für die Katalanen, die für eine Unabhängigkeit ihrer Heimat votierten:

Der Linken-Abgeordnete Andrej Hunko, der im Rahmen einer EU-Delegationsreise während des Referendums vor Ort war, kritisiert den durch die Zentralregierung angeordneten Einsatz in scharfen Worten:

Ich verurteile sehr deutlich das Ausmaß der Gewalt gegen Wahlwillige in Katalonien. In Barcelona war ich Zeuge der gewaltsamen Erstürmung einer Schule durch die spanische Polizei. Kurz darauf konnte ich den Einsatz von in Katalonien verbotenen Gummigeschossen gegen Demonstranten beobachten“, verurteile Hunko den massiven Polizeieinsatz.