Nicht nur Aggression: Momente der Emotion zwischen Polizisten und Wählern in Katalonien

Quelle: Reuters Beamte der Regionalpolizei Mossos d'Escuadra stellten eine Ausnahme der Polizeigewalt am Sonntag dar und (Symbolbild: Ein Mosso defensiv bei pro-spanischen Protesten)

Am Sonntag des Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien überwogen Bilder der Gewalt seitens der spanischen Sicherheitskräfte, die Gewalt gegen Bürger ausübten, als diese an der Abstimmung teilnehmen wollten. Doch es gab auch Bilder die Tränen der Polizisten zeigten.