Katalonien-Krise: Fakten und Unbekanntes zum Unabhängigkeitsreferendum

Quelle: Reuters

Die Regierung Kataloniens will an diesem Sonntag ein verbindliches Referendum über die Abspaltung der Region von Spanien durchführen. Sie hält an ihren Plänen fest. Aber das Verfassungsgericht untersagte die Volksbefragung .