Katalonien-Referendum: „Russische Beeinflussungsmaschine“ auf Hochtouren

Wer sich schon fragte, wann die ersten Mutmaßungen über eine russische Einflussnahme auf das katalonische Unabhängigkeitsreferendum auftauchen, erhält nun die passende Antwort. Zumindest nach Angaben der größten spanischen Zeitung, zieht der Kreml im Hintergrund die Fäden. Das bestätigen schließen auch die Amerikaner.

Nur noch wenige Tage verbleiben, bis zum von vielen Katalanen herbeigesehnten und von der spanischen Zentralregierung abgelehnten Unabhängigkeitsreferendum am kommenden Sonntag. Und wie hinter aktuell fast allen Entwicklungen die sich absetzen, von den Wünschen des politischen Establishments diesseits und jenseits des Atlantiks, kann hinter den aktuellen Entwicklungen in Katalonien nur eine Macht stecken: Russland.

Die Mutmaßung allein reicht nunmehr aus, um die mit bestimmten Entwicklungen verbundenen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Implikationen zu diskreditieren und als bloße geopolitische Machtprojektion Moskaus gegenüber der Öffentlichkeit zu brandmarken.

Die gegen das Referendum argumentierende größte spanische Zeitung El Pais bediente sich nun aus dem zwischenzeitlich umfangreichen Instrumentenkoffer nach wie vor unbewiesener Anschuldigungen gen Moskau. Unter dem Titel „Die Russische Einmischungsmachine hat ein Auge auf Katalonien geworfen“, weiß die englische Online-Ausgabe des Mediums folgendes zu berichten:

Das Netzwerk an Fake-News Produzenten das Russland beschäftigte um die Vereinigten Staaten und die Europäische Union zu schwächen, operiert nun in voller Geschwindigkeit in Katalonien“, erklärt El Pais.

Nach Ansicht von El Pais geht es dem Kreml nun darum, nachdem seine Hacker bereits Kampagnen für den Brexit, zum Vorteil von Marine Le Pen in Frankreich und der AfD in Deutschland aufgelegt hatten, nun die „katalanische Krise“ für sich zu nutzen. Die Absicht Russlands ist es dabei, „die Teilung Europas zu vertiefen“ und „seinen internationalen Einfluss zu konsolidieren“. Die perfide Russen-Strategie sieht dabei den Einsatz von Fake-News, massenweise Bots und vermeintlich windigen Aufrührern wie WikiLeaks-Gründer Julian Assange und dem Whistleblower Edward Snowden vor.

Die Speerspitze zur Durchführung des arglistigen Informations-Kriegs um die Einheit des Westens aufzubrechen ist Russia Today (RT) – zumindest wenn es nach El Pais geht:

Es ist kein Zufall, dass RT, ein Nachrichtenunternehmen das vom russischen Staat finanziert wird und als Propaganda-Organ des Kremls fungiert, sein spanischsprachiges Portal nutzt, um konstitutionell verzerrte Geschichten zur katalanischen Krise zu verbreiten“, zeigt sich das journalistische Erzeugnis überzeugt.

Belegt wird diese krude Hypothese damit, dass RT Spain seit dem 28. August 42 Fake-Artikel über die sogenannte Katalonien-Krise veröffentlicht habe. Als Beispiel dient der mit „The European Union will respect the independence of Catalana, but will have to pass through an adhesion process“ titulierte Artikel des spanischen Russia-Today-Ablegers. Die Verbreitung falscher Nachrichten gehört dabei, zum Mittel der Wahl des Kremls um die russische Sicht auf Kriege wie etwa in Syrien, oder Konflikte wie den um Nordkorea unter das Volk zu bringen.

Doch bereits diese erste Konkretisierung der haarsträubenden Vorwürfe gen Moskau erweist sich als Boomerang - um nicht zu sagen Fake-News. So verweisen etliche Nachrichtenseiten wie etwa Euronews auf die Richtigkeit des RT-Titels:

Sollte es eine Ja-Wahl zugunsten einer katalanischen Unabhängigkeit geben, würden wir diese Wahl respektieren; aber Katalonien wird am Tag nach der Abstimmung kein EU-Mitgliedsstaat werden. Es müsste den gleichen Aufnahmeprozess durchlaufen wie andere Staaten“, erklärte Juncker Mitte September.

Es wird ein Rätsel bleiben, warum der Autor des El-Pais-Artikels, Everton Gayle, sich die Blöße gibt, einen vermeintlichen Beweis zu präsentieren, der sich nach einer, wenige Sekunden andauernden Recherche, als falsch herausstellt. Ansonsten echauffiert sich der El-Pais-Autor in seinem Artikel über die Tatsache, dass RT einen Artikel veröffentlichte, der einen Assange-Tweet beinhaltete. Die entsprechende Kurzmitteilung trug den Titel: „Europe will birth a new 7.5m nation or a civil war“. Über den dramatischen Unterton der Tiwtter-Meldung lässt sich sicherlich streiten, doch Dramatisierung ist sicherlich kein Alleinstellungsmerkmal von Julian Assange oder Russia Today.

If today is a guide on Oct 1 Europe will birth a new 7.5m nation or civil war. Front page news English media hide. https://t.co/JMdbI5JxRU — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 11. September 2017

Dass die Twitter-Meldungen eines Julian Assange dabei eine rasche und zum Teil hundertausendfache Verbreitung finden, lässt für El Pais nur einen Schluss zu: Den Einsatz von Bots und falscher Social-Media-Konten. Demnach habe TwitterAudit festgestellt, dass 59 Prozent der Assange-Follower nicht real existieren. Um die Reputation Edward Snowdens ist es nach Ansicht des spanischen Mediums keineswegs besser bestellt. Es drängt sich dabei der Verdacht auf, dass es vor allem die kritische Kommentierung der Politik der spanischen Zentralregierung und der EU ist, die ausreicht, um als destabilisierender Faktor und Verbreiter von Fake-News, also unliebsamen Nachrichten, zu gelten.

Mit Bezug auf El Pais, griff der russische Botschafter in Spanien die Verleumdungen gegenüber Russland am Mittwoch mit folgenden Worten auf:

Dort werden katalanische Politiker erwähnt, von denen wir noch nie gehört haben. All dies stellt einen wilden Salat dar, den die "Hand von Moskau" schon aus Ekel nicht berühren würde.

Besonders erbost zeigt sich El Pais davon, dass Medien wie RT das Vorgehen der spanischen Zentralregierung kritisieren:

Diese Nachrichtenorganisationen behaupten, dass Madrid paramilitärische Truppen nach Barcelona geschickt hat, und sie warnen, dass ein Bürgerkrieg droht, während die EU passiv zusieht.

Bestätigt fühlt sich El Pais bei seinen Anschuldigungen gegenüber Moskau, RT und Personen wie Julian Assange und Edward Snowden durch die „Analysen“ der Alliance for Securing Democracy, einem Projekt des transatlantischen German Marshall Fund. Auftrag der Allianz ist es offiziell, die unbewiesene Einmischung russischer Hacker in die US-Präsidentschaftswahlen 2016 zu untersuchen. Dabei geht es der Organisation darum Strategien zu entwickeln:

(…) Um russische und andere staatliche Akteure abzuwehren und deren Kosten bei den Versuchen zu erhöhen, die Demokratie und demokratische Institutionen zu unterminieren.

Die Allianz zur Verteidigung der Demokratie sieht unter anderem ein „Einflussnetzwerk auf Twitter“ die digitale Arbeit erledigen, um Russlands globalen Einfluss auszubauen und den Westen zu spalten. Der neue und alte Vorwurf lautet dabei, dass Moskau Verschwörungstheorien und Desinformation verbreite:

Die Inhalte können, müssen aber nicht zwingend von russischen Regierungsagenten erstellt worden sein. Hauptsächlich verstärkt das Netzwerk opportunistisch solche Inhalte, die von Dritten ohne direkte Russland-Verbindungen ins Netz gestellt werden. Fokus sind dabei typischerweise Angriffe auf Deutschland, Europa und die USA, sowie Verschwörungstheorien und Desinformation.

Worin die demnach frei erfundenen Angriffe, Verschwörungstheorien und Desinformationen konkret bestehen sollen, wird nicht erwähnt. Stattdessen aber, weiß die Alliance for Securing Democracy ganz genau worum es dem Kreml geht:

Russische Einflusskampagnen zielen darauf ab, westliche Länder zu spalten und Extremismus zu befördern. Nicht jeder, der als Teil des hier beobachteten Russland-freundlichen Netzwerks etwa twittert, muss zwangsweise mit Russland verbündet sein.

Es ist also noch nicht zu spät, sich vom genannten ominösen Russland-Netzwerk loszusagen und sich nicht von der dunklen Seite der Macht verführen zu lassen. Bret Schafer Kommunikations-Koordinator der selbsternannten US-Demokratie-Rettern unterwies El Pais darin, worin die russische Gefahr besteht. Zunächst gilt es einen griffigen Begriff für die ausufernden und diffusen Vorwürfe an die Adresse Moskaus zu finden. Einen Begriff wie den der „pro-russischen Beeinflussungsmaschine“, die Schafer am Werk wähnt. Deren subtile Verwirrungsstrategie bestehe darin:

Informationen zu schaffen, die manchmal real und manchmal ein Fake sind.

Wenn dieser Vorwurf tatsächlich zuträfe, wäre RT offensichtlich global das einzige Medium das dieses Vergehens überführt wurde. Zumindest westliche Medienerzeugnisse sind ja bekanntlich stets und immer durchdrungen von journalistischen Prinzipien wie Objektivität, Neutralität und unermüdlicher Recherche um der Wahrheit genüge zu tun.

Aufgrund vermeintlich eigener Recherchen dreht die Demokratie-Allianz noch weiter an der Paranoia-Schraube, um die Behautpung in den Raum zu stellen, dass es sich bei der vermeintlichen russischen Beeinflussungsmaschine um ein "globales Netzwerk“ handele. Das macht die Beweisführung gegenüber Moskau nicht nur schwieriger, sondern im Grunde überflüssig, denn wer kann bei all den globalen Aktivitäten der „russischen Maschine“ noch den Überblick bewahren, geschweige denn verlangen, Moskau anhand einer belastbaren Beweiskette zu überführen. Dieser Anspruch wäre geradezu unmenschlich. Doch für globale Inhumanität gibt es nur einen Spezialisten: Russland.

Die ganze Absurdität der Verleumdnungen gegenüber Moskau, fasst Botschafter Kortschagin wie folgt zusammen: