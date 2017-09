Unabhängigkeit für Katalonien: Madrid versucht weiter mit illegalen Mitteln Referendum auszuhebeln

Quelle: Reuters Spanische Paramilitärs der Guardia Civil bei einer Großrazzia im regionalen katalanischen Wirtschaftsministerium, Barcelona, 21. September 2017.

Am Sonntag gab es in 300 Gemeinden Kataloniens erneute Proteste. In Barcelona wurden über eine Million der Stimmzettel verteilt. Die spanische Regierung entmachtet im Gegenzug mit rechtlich fragwürdigen Methoden weiter die katalanische Regierung und Polizei.