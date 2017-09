Großbritannien: Labour-Partei lädt Saudi-Arabien und Sudan von Parteitag aus

Quelle: Reuters © Peter Nicholls Der Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn fährt eine harte Linie gegen Saudi-Arabien.

Die Labour-Partei hat Saudi-Arabien und den Sudan von der Teilnahme an ihrem Parteitag in Brighton ausgeschlossen. Als Begründung gab der Vorsitzende Jeremy Corbyn, der bereits zuvor Waffenlieferungen an Riad kritisiert hatte, Kriegsverbrechen im Jemen an.