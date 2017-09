Bildband soll Donald Trump zeigen, was letzte Nacht in Schweden wirklich geschah

Quelle: Reuters © Cathal McNaughton Ein syrischer Migrant verdeckt sein Gesicht vor den Kameras, Asylantenheim, Stockholm, Schweden, 8. Juni 2014.

Eine Frau in den Wehen afrikanischer Herkunft, ein Krankenpfleger mit Migrationshintergrund, Jugendliche cruisen durch die Nacht und Menschen sitzen am Ufer, so stellt sich Schweden in einem Bildband dar, welcher nach einer Crowdfunding-Aktion gegen Trumps Schweden-Mythen nun veröffentlicht wird.