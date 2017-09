Tödliches Feuer in Kindererholungsheim in Odessa

Quelle: Reuters

Mindestens drei Kinder sind im Zuge eines Feuers in einem Sport- und Erholungsheim in Odessa am Samstag umgekommen. Durch die Hitze des Feuers zerbarsten Fensterscheiben, Balkons und nahestehende Hütten wurden zerstört. 42 Kinder befanden sich beim Ausbruch des Feuers im Gebäude.