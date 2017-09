Außenminister Polens entkräftet Kritik von Martin Schulz - Appell an "Aufrichtigkeit"

Der polnische Außenminister Witold Waszczykowski hat sich am Montag zu der jüngsten Kritik von SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz geäußert. Schulz hatte die Gelegenheit des sonntägigen TV-Duells genutzt, um die Polen wegen fehlender EU-Solidarität zu ermahnen.

Schulz lamentierte, der Grund für das bisherige Fiasko im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise seien gewisse EU-Staaten, die sich kategorisch einer Beteiligung an einem Verteilungsmechanismus verweigern würden. Polen und Ungarn meinten, dass Deutschland und Italien sich selber um dieses Problem kümmern sollten, so Schulz. Der polnische Staatsmann erwiderte darauf mit einigen eigenen Beobachtungen betreffend europäischer Solidarität:

Außerdem betonte der polnische Außenminister, dass der polnische Staat im letzten Jahr 1,2 Millionen Visa an ukrainische Staatsbürger ausgestellt hatte.

Waszczykowski berechnete:

Über eine Million Ukrainer leben, arbeiten, verdienen [in Polen], generieren Einkommen, das sie dann in die Ukraine senden. Berechnungen der Finanzdienste zufolge ist die Rede von drei bis fünf Milliarden Euro, die in die Ukraine transferiert werden; zu den Familien und in die Unternehmen.