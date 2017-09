Attentäter von Stockholm Rachmat Akilow bleibt weiterhin in U-Haft - Urteilsspruch am 28. September

Quelle: Reuters © Johan Hallnas /TT News Agency Zeichnung aus dem Gerichtssaal den Attentäter Rakhmat Akilov porträtierend, Stockholm, Schweden, 11. April 2017.

Nach einer kurzen Verhandlung in Stockholm wurde entschieden, dass der Attentäter von Stockholm wegen seiner Terrortat in Haft bleibt. Am 7. April tötete er mit einem Lkw vier Menschen. Zu der Tat zeigte er sich geständig und widersetze sich seiner Verhaftung nicht.