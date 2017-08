Staatschefs besuchen Weltmeisterschaften: Putin verspricht Orban Unterricht im Judo

Quelle: Reuters © Laszlo Balogh Viktor Orban und Wladimir Putin bei den Weltmeisterschaften im Judo in Budapest, Ungarn, 28. August 2017.

Am Montag besuchte Wladimir Putin gemeinsam mit Gastgeber Viktor Orban die Weltmeisterschaften im Judo. Putin trägt einen schwarzen Gürtel und versprach Orban Nachhilfe in dem Kampfsport. In Ungarn taucht Putin auch in zahlreichen Publikationen zum Judo auf.