Barcelona-Attentat: Alle Spuren führen in die malerische Kleinstadt Ripoll

Quelle: Reuters "Islam ist friedlich" steht auf den Plakaten der demonstrierenden Muslime in der spanischen Stadt Ripoll am 20. August.

Ripoll ist eine kleine spanische Stadt in der Nähe der französischen Grenze. Offenbar sind gleich mehrere Mitglieder der Terrorzelle, die die Angriffe in Barcelona und Cambrils durchführte, in Ripoll aufgewachsen. Der Imam Abdelbaki Es Satty wird verdächtigt, die teilweise noch minderjährigen Attentäter radikalisiert zu haben. Junge Männer sind das bevorzugte Ziel der Rekrutierer von Gruppen wie Al Kaida oder dem IS.