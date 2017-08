Panik durch Auseinandersetzungen zwischen Rechten und Linken in Barcelona

Quelle: Reuters © REUTERS / Susana Vera Polizei interveniert als Demonstranten auf Las Ramblas einen Tag nach dem Anschlag aneinander geraten. Barcelona, Spanien 18. August 2017.

Einen Tag nach dem Anschlag in Barcelona kam es am Freitag auf den Ramblas zu Auseinandersetzungen zwischen Anti-Islamisierungs-Demonstranten und Gegendemonstranten. Die Polizei musste mehrmals bei Handgreiflichkeiten intervenieren. In der Gegend um den Anschlag lösten die Demonstrationen Panik aus.