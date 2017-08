Zwei Deutsche ringen nach Terroranschlag mit dem Tod

Quelle: Reuters © REUTERS/Susana Vera Trauer in Barcelona nach dem Tag des Anschlags im Stadtzentrum

Einen Tag nach dem Terroranschlag in Barcelona mit 13 Toten schweben zwei deutsche Verletzte in Lebensgefahr. Das teilte der Arzt eines Krankenhauses in Barcelona Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Freitagabend bei dessen Besuch mit. Bisher hatte das Auswärtige Amt nur von einer lebensgefährlich verletzten Frau gesprochen.