Terror in Spanien: Über 100 Opfer in drei Städten, fünf mutmaßliche Terroristen getötet

Quelle: www.globallookpress.com

Als ein Lieferwagen am Donnerstagabend mit hohem Tempo in eine Menschenmenge in Barcelona gerast ist, wurden 13 Menschen getötet und etwa 90 weitere verletzt. Wenige Stunden später wurden bei einer Polizeioperation etwa 100 Kilometer südlich von Barcelona fünf mutmaßliche Terroristen erschossen. Nach Angaben der Behörden besteht wahrscheinlich ein Zusammenhang zwischen den Taten in Barcelona und Cambrils sowie in der Stadt Alcanar, wo am Mittwoch eine Explosion in einem Wohnhaus passiert ist.