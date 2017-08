Russische Duma-Sprecherin kritisiert Polen für Verzerrung der Geschichte des Zweiten Weltkrieges

In seinem verlogenen Zynismus hat der Chef des polnischen Außenministeriums bereits die Position des Nazi-Chef-Ideologen Goebbels erreicht, wonach eine Lüge, je größer sie sei, umso schneller geglaubt werde,

sagte die Dumaabgeordnete Irina Jarowaja von der Partei Einiges Russland gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Nowosti.

Anlass des Kommentars war eine Äußerung des polnischen Außenministers Witold Waszczykowski in der Vorwoche. In einem Interview mit dem Nachrichtenportal Wpolityce erklärte der Minister, dass die Sowjetunion und Nazi-Deutschland beide zum Beginn des Zweiten Weltkriegs stark beigetragen hätten und die Verantwortung dafür tragen sollten.

Aus Sicht der Russischen Föderation stellt diese Aussage eine ungeheuerliche Form der Geschichtsverdrehung dar. Jarowaja betonte:

Die Geschichte hat schon alles an ihre Stelle gebracht. Was eine wahrheitsgemäße historische Tatsache ist, ist der Sieg des sowjetischen Volkes und der sowjetischen Soldaten über den Nationalsozialismus sowie die Befreiung Europas. Mit den Leichen aus den Kellern der polnischen Politiker müssten sich deren Nachfolger beschäftigen, diese aber ziehen sie in die Welt der Lügen und der Aggression.