Anti-Migranten-Gruppe in Norwegen verwechselt Bilder von leeren Bussitzen mit Burka tragenden Frauen

© Facebook

Eine Gruppe, die gegen Einwanderung nach Norwegen ist, fiel auf ein Bild bei Facebook herein, welches einen Bus von innen zeigte. Der Urheber des Bildes hatte sich einen Spaß erlaubt und die rechte Gruppe sah in dem Bild statt leeren Sitzen Frauen in Burkas.