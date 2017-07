48 Menschen bei S-Bahn-Unglück in Barcelona verletzt

Bei einem S-Bahn-Unglück in Barcelona wurden 48 Menschen verletzt, fünf davon schwer. 18 Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bisher gibt es keine Meldungen über Todesopfer. Weitere Informationen folgen.

Der Vorfall ereignete sich in der Bahnhofsstation Estación de Francia. Die S-Bahn kam aus der spanischen Stadt Sant Vicenç de Calders in der Provinz Tarragona. Bisher ist unklar, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Augenzeugen berichten, dass die S-Bahn bei der Einfahrt in den Bahnhof nicht bremsen konnte und eine Absperrung am Ende des Gleises durchbrach. Die meisten Verletzten saßen im vorderen Teil der S-Bahn oder befanden sich nicht auf ihren Sitzplätzen.

#últimahora Veinte heridos en un accidente de tren en la Estación de Francia de Barcelona https://t.co/hzB1NHs1W5pic.twitter.com/rhY1kcAxzB — Crónica Global (@cronicaglobal) July 28, 2017

Aufnahmen von Augenzeugen:

Mi tren ha chocado al llegar a estación de Francia hoy pic.twitter.com/WYGJMbcw7j — Felix Rios (@iamfelixrios) July 28, 2017

🔴ÚLTIMA HORA: Un tren de rodalies xoca contra el topall de la via a l'estació de França de Barcelona.20 ferits. @gr_angelapic.twitter.com/U0DAX1egL2 — L'Informatiu (@linformatiu_tve) July 28, 2017

52 ferits en xocar contra topall estació de França un tren de Rodalies. Hi ha 5 ferits greus pic.twitter.com/wg4h45yUQJ — Guillem Sànchez (@guillem_sm) July 28, 2017

Lokalisierungskarte des Unglücksortes: