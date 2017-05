Undichte Stellen: Skandal um Ermittlungsfotos zum Manchester-Anschlag zieht weite Kreise

© The New York Times Eines der von "The New York Times" veröffentlichten Fotos.

Die britische Anti-Terror-Polizei sieht sich in ihren Ermittlungen zum Attentat von Manchester durch Medienenthüllungen in den USA behindert. Ein Sprecher der Behörde übte scharfe Kritik an der Veröffentlichung vertraulicher Ermittlungserkenntnisse.