Polizeibekannte Attentäter: Milliarden an Sicherheitsausgaben verhindern keine Anschläge

Quelle: Reuters

Weder die totale Überwachung, noch die unzähligen Milliarden, die in diese Überwachung fließen, scheinen ein Mindestmaß an Sicherheit gewährleisten zu können. Der Selbstmordattentäter von Manchester heißt Salman Abedi, und war den Behörden bereits bekannt. Es gibt Behauptungen, er sei in den Tagen vor dem Angriff zwischen Libyen und England hin und her gereist. Trotz schrittweiser Aufhebung von Privatsphäre und Rechten wiederholen sich Angriffe dieser Art.