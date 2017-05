Unterstützung für Dschihadisten in Syrien, Überraschung über Anschläge im Westen

Quelle: Reuters

Die Überraschung scheint nach solchen Gräueltaten immer wieder groß. Gleichzeitig unterstützen die Überraschten in anderen Ländern nach Kräften dschihadistische Terrorgruppen. Parallelen zu den Terroranschlägen in Paris drängen sich auf. Europäische Politiker sprechen länger schon von einer neuen Realität, in der auch der Terror zum Alltag gehört.