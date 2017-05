Der ehemalige Kapitän der ukrainischen Nationalmannschaft, Anatolij Timoschtschuk, besuchte am Tag des Sieges ein Denkmal des Zweiten Weltkrieges und ehrte damit die gefallenen sowjetischen Soldaten.

Zusammen mit seinen neuen Kollegen vom Fußballklub "Zenit" legte er am 9. Mai an der Piskarewsky-Gedenkstätte in Sankt Petersburg zwei rote Nelken zu den zahllosen Blumen, die andere Gedenkte niedergelegt hatten.

Was in der Ukraine noch bis vor dem Regierungsumsturz als Tradition galt, nämlich ein Sankt-Georgs-Band zu tragen, wurde zum Verbrechen erklärt. Die Strafe dafür musste der Rekordnationalspieler der Ukraine, Timoschtschuk, nach seinem Trauerbesuch am eigenen Leib erfahren.