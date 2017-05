Burka-Verbot in Europa: Wo gilt es und was kostet ein Verstoß

Quelle: Reuters Burka-Verbot in Europa: Wo gilt es und was kostet ein Verstoß

Am Mittwoch hat das Parlament in Wien das umstrittene Burka-Verbot beschlossen. Damit ist Österreich kein Pionier. RT Deutsch macht Bestandsaufnahme der gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der Vollverschleierung in Europa.