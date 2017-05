Österreich steht vor Neuwahlen - Umfragen sehen große Chance für die FPÖ

Quelle: Reuters Außenminister Sebastian Kurz und designierter ÖVP-Chef hofft auf einen Wahlerfolg im Herbst.

Das rot-schwarze Bündnis in der Alpenrepublik ist praktisch am Ende. Damit werden die politischen Karten neu gemischt. Im Dreikampf: eine "neue" ÖVP, eine erstarkte SPÖ und eine in Umfragen populäre FPÖ.