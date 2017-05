Belgien: Acht Prinzessinnen aus den Emiraten wegen Misshandlung ihrer Diener vor Gericht

Quelle: www.globallookpress.com Eines der mutmaßlichen Opfer (Mitte des Bildes) auf dem Weg zur ersten Anhörung im Gerichtsverfahren gegen die emiratischen so genannten Conrad-Prinzessinnen wegen Menschenhandels; 11. Mai 2017, Brüssel

Acht Prinzessinnen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sollen über Monate hinweg in einer Hotelluxus-Suite in Brüssel ihre Bediensteten permanent beschimpft und misshandelt haben. Seit Donnerstag stehen sie in Belgien vor Gericht.