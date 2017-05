Russisches Verteidigungsministerium: Su-30 Kampfjet fing US-Spionageflugzeug über Schwarzen Meer ab

Am 9. Mai registrierte unser Radar gegen 12.00 Uhr Ortszeit ein Luftobjekt über internationalen Gewässern des Schwarzen Meeres mit Flugrichtung auf die russische Staatsgrenze. Daraufhin wurde ein Kampfflugzeug des Typs Suchoi Su-30 aus dem Dienstbestand der Flugabwehr des Südlichen Militärbezirks in die Luft gebracht. Nachdem der russische Pilot sich dem Flugzeug auf sichere Distanz genähert hatte, konnte er das fliegende Objekt als US-Spionageflugzeug vom Typ P-8A Poseidon identifizieren, so ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums.