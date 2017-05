Augenzeugin: Es waren mehr als 48 Tote - Tausende trauern am Jahrestag des Odessa-Massakers

Quelle: RT Den ganzen Tag strömten die Einwohner von Odessa zum Gewerkschaftshaus zum Gedenken an die Opfer vom 2. Mai.

Heute trafen sich viele Tausende Odessiten zum Gedenken an die Opfer des Massakers am 2. Mai 2014. Diesmal konnten sie näher an das abgezäunte Gewerkschaftshaus, dem Ort der Tragödie, herantreten als in den Jahren zuvor. Ein RT-Team traf dort auch auf eine Delegation aus Deutschland.