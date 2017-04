UK-Außenminister Boris Johnson zum Krieg gegen Syrien: Schwer nein zu sagen, wenn die USA uns bitten

Laut dem britischen Außenminister Boris Johnson gibt es noch keine Anfragen von Seiten der USA, sie im Kampf gegen die Syrische Regierung zu unterstützen. Sollte es in Zukunft eine solche Anfrage geben, so wäre das aber vernünftig. Für Britannien wäre es dann schwer, nein zu sagen.

Tony Blairs Versuch, Syrien zu bombardieren war am Parlament gescheitert. Dort könnte sich nun ein neuer Anlauf anbahnen. Oder aber die Neuwahlen werden genutzt, um am Parlament vorbei in den Krieg einzutreten.