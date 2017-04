Einer der Drahtzieher des Anschlags von St. Petersburg verhaftet

Menschen Gedenken der Opfer der Anschläge in der St. Petersburger U-Bahn in Moskau, Russland, 6. April 2017.

Einer der vermeintlichen Drahtzieher des Anschlags auf die St. Petersburger U-Bahn wurde in der Stadt Odintsovo in der Nähe von Moskau verhaftet. Der Mann soll aus Zentralasien stammen.

Einer der vermutlichen Drahtzieher, Azimov Abror Akhralovich, ist in der Stadt Odintsovo in der Nähe von Moskau verhaftet worden. Azimov wurde 1990 geboren und stammt ursprünglich aus Zentralasien. Er soll den Attentäter Akbardzhon Dzhalilov trainiert haben. Dzhalilov hinterließ den Sprengstoff in einem Zugabteil der U-Bahn und kam bei dem Anschlag ums Leben. Ob Dzahlilov die Absicht hatte, sich bei dem Anschlag in die Luft zu sprengen, ist noch nicht bekannt.

Waffen, Munition und improvisierte Sprengsätze wurden bei einer Durchsuchung in der Wohnung Azimovs sichergestellt.